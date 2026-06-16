بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ35.. وفاة الممثلة التركية إيجه إرتيم بطلة «شراب التوت البري»

توفيت الممثلة التركية إيجه إرتيم عن عمر ناهز 35 عاماً، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة داخل منزلها، وذلك بعد يوم واحد فقط من احتفالها بعيد ميلادها، في خبر أثار حالة من الحزن بين جمهورها ومحبي الدراما التركية.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن وفاة الفنانة قد تكون ناجمة عن أزمة قلبية مفاجئة، بانتظار صدور التقرير النهائي للطب الشرعي الذي سيحدد السبب الدقيق للوفاة.

وقال محاميها، أوغور غوكويون، إن إرتيم كانت موجودة في منزلها برفقة والدتها عندما تعرضت للحالة الصحية الطارئة، موضحاً أن الوفاة وقعت قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً، وأن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأضاف أن نتائج التشريح ستكشف التفاصيل النهائية المتعلقة بسبب الوفاة، مؤكداً أن العائلة ستعلن أي مستجدات فور صدور التقرير الرسمي، كما تقدم بخالص التعازي إلى أسرة الفنانة وجمهورها.

وكانت إيجه إرتيم قد احتفلت بعيد ميلادها الخامس والثلاثين قبل يوم واحد فقط من وفاتها، ما جعل رحيلها المفاجئ يترك صدمة كبيرة في الأوساط الفنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاه عدد من الفنانين والجمهور برسائل مؤثرة.

واشتهرت الفنانة الراحلة بأدوارها في عدد من الأعمال الدرامية التركية، كان أبرزها تجسيد شخصية «إيشيل» في مسلسل «شراب التوت البري»، إلى جانب مشاركتها في مسلسل «رائحة الصندوق»، حيث استطاعت أن تحقق حضوراً لافتاً بفضل أدائها المميز وتنوع أدوارها.

ويترقب الوسط الفني في تركيا صدور التقرير الطبي الرسمي الذي سيحسم سبب الوفاة، فيما تتواصل رسائل التعزية والتكريم لمسيرة الفنانة التي انتهت بشكل مفاجئ وهي في أوج عطائها الفني.