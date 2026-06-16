نجمة الثمانينيات المغنية بوني تايلر تستفيق من غيبوبتها

أعلنت عائلة المغنية بوني تايلر، صاحبة الأغاني الشهيرة «Total Eclipse of the Heart» و«Holding Out for a Hero»، أنها استفاقت من غيبوبتها بعد خضوعها لعملية جراحية طارئة الشهر الماضي.

وكانت النجمة الويلزية البالغة من العمر 75 عاما، والتي سطع نجمها بأغانيها في ثمانينيات القرن الماضي، قد دخلت في غيبوبة في مستشفى بمدينة فارو البرتغالية في مايو الماضي للمساعدة في شفائها.

وجاء في رسالة من فريقها وعائلتها نُشرت على موقعها الإلكتروني أنها «لم تعد في غيبوبة، لكنها لا تزال تعاني من حالة صحية حرجة وتتلقى رعاية مركزة» في البرتغال.

وأضافوا «لا يزال أطباؤها واثقين من أنها ستتعافى بشكل جيد، لكن الأمر سيستغرق وقتا»، موضحين أنه نتيجة لذلك، سيتم إلغاء أو تأجيل كل حفلاتها المقررة حتى نهاية أغسطس.

وكان مقررا أن تحيي تايلر حفلات هذا العام في ألمانيا والنمسا، بالإضافة إلى مشاركتها في مهرجان موسيقي في بريطانيا.

وشكرت عائلة تايلر المعجبين على فيض مشاعرهم ومحبتهم، مؤكدة أن تايلر كانت على علمٍ بذلك.

واشتهرت تايلر في سبعينيات القرن الماضي بأغان ناجحة، وتصدرت أغنية «Total Eclipse of the Heart» قوائم الأغاني في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.

وأصدرت أغنية «Holding Out For A Hero» عام 1984، وكانت ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم «Footloose» الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في الولايات المتحدة.