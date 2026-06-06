وفاة الممثل البريطاني أنتوني هيد عن 72 عاماً

رحل الممثل البريطاني أنتوني هيد عن عمر 72 عاماً متأثراً بمضاعفات الالتهاب الرئوي بعد رحلة فنية طويلة في التلفزيون والمسرح.

وأكدت العائلة أن الفنان الراحل توفي بهدوء وسط أفراد أسرته، بعد رحلة طويلة مع الفن امتدت لأكثر من 4 عقود، نجح خلالها في ترك بصمة واضحة داخل الدراما البريطانية والعالمية.

وأشارت ابنتاه في البيان إلى أن والدهما ظل شغوفاً بالفن والعمل حتى أيامه الأخيرة، معتبراً نفسه محظوظاً بالاستمرار في صناعة الترفيه لسنوات طويلة، وسط محبة واسعة من الجمهور وزملائه في الوسط الفني.

واشتهر هيد عالمياً من خلال دوره المميز في مسلسل «Buffy the Vampire Slayer»، حيث قدم شخصية «روبرت جايلز» التي حققت نجاحاً كبيراً وأصبحت من أبرز أدواره في مسيرته الفنية.

كما عاد للواجهة مجددًا خلال السنوات الأخيرة عبر مشاركته في مسلسل «Ted Lasso»، الذي ساهم في تعريف جيل جديد من المشاهدين بأعماله وأسلوبه التمثيلي المميز.

وعلى مدار مشواره الفني، تنقل أنتوني هيد بين المسرح والتلفزيون والسينما، وشارك في أعمال درامية وكوميدية متنوعة، ما جعله واحدًا من أبرز الوجوه الفنية في بريطانيا.

وبرحيله، تفقد الساحة الفنية البريطانية أحد نجومها الذين استطاعوا الحفاظ على حضورهم وتأثيرهم الفني لسنوات طويلة، من خلال أعمال تركت أثرًا لدى جمهور واسع حول العالم.