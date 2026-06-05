تايلور سويفت أغنى الموسيقيين في العالم

تشير تقديرات مجلة فوربس للأعمال إلى أن نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت أصبحت أغنى الموسيقيين في التاريخ بثروة تبلغ ملياري دولار، بزيادة نسبتها 100% عن عام 2024.

وصارت سويفت (36 عاما) صاحبة الأغاني الشهيرة مثل "شيك إت أوف" مليارديرة في 2024 بفضل جولة "إيراز" الموسيقية التي قامت بها.

ووصفت المجلة سويفت بأنها من أنجح مؤلفي الأغاني تجاريا في التاريخ.

وفي عام 2020، أحدثت سويفت تغييرا في صناعة الموسيقى عندما أعادت تسجيل معظم أعمالها.

ونتيجة لذلك، تدفقت قيمة حقوق التأليف إلى ثروتها.

وأشارت المجلة إلى أن جولتها الغنائية أصبحت الأعلى من حيث حجم الإيرادات في التاريخ بعائدات بلغت2.2 مليار دولار.

وأعادت سويفت بهذه الأموال شراء التسجيلات الأصلية الرئيسية لأغانيها.