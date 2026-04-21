رحيل حياة الفهد يشعل مواقع التواصل.. تفاعل واسع ووداع مؤثر من النجوم والجمهور

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا عقب إعلان وفاة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، حيث تصدّر وسم #حياة_الفهد قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا خلال ساعات قليلة من انتشار الخبر.

وأحدث نبأ الوفاة صدمة كبيرة في الوسط الفني الكويتي والعربي، وسط حالة من الحزن عبّر عنها فنانون وجمهور واسع، استذكروا خلالها مسيرة الراحلة وما تركته من أثر عميق في قلوبهم، مؤكدين أنها كانت «سيدة الشاشة الخليجية» وأن رحيلها يمثّل خسارة لقامة فنية كبيرة ستترك فراغاً واضحاً في الساحة.

وتتالت رسائل النعي، على مواقع التواصل، من شخصيات فنية وجماهيرية، حيث ودّع الفنان طارق العلي الراحلة عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام"، ناشرًا صورتها ومرفقًا إياها بقوله تعالى:

"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيةً مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

من جهته، نعى الفنان داوود حسين الراحلة بكلمات مؤثرة عبر حسابه على "إنستغرام"، قال فيها:

"إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأخت الكبيرة حياة الفهد في ذمة الله.. إلى جنات الخلد يا أم سوزان".

كما عبّرت الممثلة هيفاء حسين عن حزنها، واصفة رحيلها بالخسارة الكبيرة، حيث كتبت:

"لا حول ولا قوة إلا بالله، الوسط الفني يخسر قامة فنية لن تتكرر، نعزي أنفسنا وإخواننا في الكويت، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

بدورها، نشرت الفنانة أحلام رسالة نعي في حسابها على "إكس" قالت فيها:

"إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الفنانة القديرة حياة الفهد، التي وافتها المنية اليوم بعد معاناة مع المرض، إثر مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني، وتركت إرثًا خالدًا سيبقى في ذاكرة الأجيال".

من جانبهم تداول متابعون مقتطفات من تصريحات سابقة للفنانة الراحلة، من بينها ما نشره حساب "قارئة النصوص":

"أخذت من الدنيا كل شيء… وأتمنى أرجع لبيت الطين والعريش"، معتبرين أن كلماتها تختصر مسيرة حافلة بالتجارب وتحمل دلالات إنسانية عميقة.

كما أكد متابعون أن حياة الفهد جسّدت من خلال أعمالها قيم المجتمع والأصالة، حيث كتبت الكاتبة الكويتية "الجازي":

"من أبيض وأسود إلى الملون، نرثي فنانة قديرة أضحكتنا وأبكتنا، فنانة حافظت على قيم الفن والمجتمع والرسالة والأصالة، رحلت ولكنها باقية في ذاكرة الكويت الفنية".

وعبّر آخرون عن ارتباطهم الشخصي بأعمالها، مشيرين إلى أنها لم تكن مجرد فنانة، بل جزءًا من ذاكرتهم وطفولتهم، إذ قالت المتابعة "بشاير":

"تأثرت كثير بخبر وفاة حياة الفهد... هي مو بس فنانة نتابعها، كانت جزء من تفاصيل عمر كامل، من الطفولة إلى اليوم، وأداؤها كان يجعلنا نصدق كل ما تقدمه".

من جهتهم، قدّم عدد من المتابعين تعازيهم للفنانة سعاد عبدالله، التي وصفوها برفيقة درب الراحلة، حيث كتبت المتابعة "غبق":

"الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، عظم الله أجركم أهل الخليج في وفاة سيدة الشاشة الخليجية، وعظم الله أجر رفيقة دربها سعاد عبدالله".

ويعكس هذا التفاعل الواسع المكانة الكبيرة التي حظيت بها حياة الفهد، بوصفها إحدى أبرز أيقونات الدراما الخليجية، التي تركت إرثًا فنيًا وإنسانيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الجمهور.

للمزيد من التفاصيل:

رحيل «سيدة الشاشة الخليجية» حياة الفهد عن 78 عاماً بعد صراع مع المرض