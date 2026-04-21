رحيل «سيدة الشاشة الخليجية» حياة الفهد عن 78 عاماً بعد صراع مع المرض

في خبرٍ حزين هزّ الوسط الفني في الكويت والعالم العربي، أُعلن صباح اليوم عن وفاة النجمة الكويتية القديرة حياة الفهد، التي لُقبت بـ«سيدة الشاشة الخليجية»، عن 78 عاماً، بعد صراع مع المرض. وبرحيلها، يفقد الفن الخليجي أحد أعمدته الراسخة، وفنانةً شكّلت عبر عقود طويلة جزءاً أصيلاً من ذاكرة المشاهد العربي.

وجاء إعلان الوفاة عبر الحساب الرسمي لـ«مؤسسة الفهد للإنتاج الفني»، حيث نُشر بيان نعي عبّر عن الحزن العميق لفقدان قامة فنية كبيرة، مؤكداً أن الراحلة كانت رمزاً من رموز الدراما الخليجية، وأن إرثها سيبقى حاضراً في وجدان الأجيال القادمة.

لم يكن خبر الرحيل صادماً بالكامل للمقرّبين، إذ عانت الفنانة الراحلة في الفترة الأخيرة من أزمات صحية متكررة، أبعدتها عن الساحة الفنية. وتشير مصادر مقربة إلى أن حالتها شهدت تدهوراً حاداً في الأيام الأخيرة، استدعى نقلها إلى العناية المركزة، قبل أن تفارق الحياة.

وعلى امتداد أكثر من خمسين عاماً، لم تكن حياة الفهد مجرد ممثلة، بل كانت مبدعة شاملة جمعت بين التمثيل والكتابة والإنتاج، وقدّمت أعمالاً عكست قضايا المجتمع الخليجي بجرأة وعمق. ومن أبرز محطاتها الفنية أعمال تركت أثراً كبيراً في ذاكرة الجمهور، مثل «خالتي قماشة»، و«رقية وسبيكة»، و«الفرية»، إلى جانب أعمال درامية مؤثرة كـ«أم البنات» و«جرح الزمن».

ورغم تقدمها في السن، واصلت حضورها الفني بإصرار، حيث ظلّت تشارك في الأعمال الرمضانية حتى سنواتها الأخيرة، مقدّمة أداءً يعكس خبرة طويلة وشغفاً لا ينطفئ. وكان آخر ظهور لها بمثابة وداع هادئ للشاشة، قبل أن تُجبرها ظروفها الصحية على التوقف.

برحيل حياة الفهد، تُطوى صفحة مضيئة من تاريخ الفن الخليجي، لكن أعمالها ستظل شاهدة على مسيرة استثنائية، وصوتها سيبقى حاضراً في ذاكرة كل بيت عربي. نسأل الله أن يتغمدها برحمته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.