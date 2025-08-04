وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون

أعلن مسؤول العلاقات العامة للممثلة الأميركية لوني أندرسون أنها توفيت، أمس الأحد، عن عمر ناهز 79 عاما.

وقالت عائلتها إنها لفظت أنفاسها الأخيرة في مستشفى بلوس أنجلوس "بعد مرض شديد استمر لفترة طويلة".

ونالت أندرسون الإشادة عن دور موظفة استقبال ذكية وجذابة في محطة إذاعية تتحدى الصور النمطية في مكان العمل في المسلسل الكوميدي الأميركي "دبليو.كيه.آر.بي إن سينسيناتي".

واشتهرت أندرسون أيضا بزواجها الذي أثار ضجة من الممثل بيرت رينولدز في عام 1988 وطلاقهما الذي أثار اهتمام الصحف أيضا بعد 6 سنوات.

وقالت العائلة في بيان "نشعر ببالغ الحزن لإعلان وفاة الزوجة والأم والجدة العزيزة"، مضيفة أنها كانت محاطة بأحبابها.

ولدت أندرسون في سانت بول بولاية مينيسوتا وشاركت في مسابقات جمال محلية وبدأت مسيرتها الفنية في المسرح محليا، وانتقلت بعد ذلك في منتصف السبعينيات إلى لوس أنجلوس حيث حولت لون شعرها البني أصلا للأشقر الذي اشتهرت به.

وشاركت بعد ذلك في عدة أعمال تلفزيونية منها مسلسلات كانت تعرض في وقت ذروة المشاهدة مثل "ذا بوب نيوهارت شو" و"بوليس ستوري" و"ذا إنكريدبل هالك" و"ذا لوف بوت" و"ثريز كامباني".

وأجرت اختبارات أداء للعب شخصية كريسي، إحدى الشخصيتين النسائيتين الرئيسيتين في مسلسل "ثريز كومباني"، لكن الدور ذهب في النهاية إلى سوزان سومرز.