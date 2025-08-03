صور «أقوى رجل في العالم».. المصري كابونجا نحو «جينيس» للمرة السابعة بجر 20 سيارة

في محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس؛ جرّ المصارع المصري أشرف محروس، المعروف بأشرف كابونجا، 20 سيارة لمسافة 10 أمتار، أول من أمس (الجمعة).

وقال كابونجا، البالغ من العمر 44 عاماً، إن هذه هي محاولته السابعة لتسجيل رقم قياسي جديد. وأضاف أنه جرّ 20 سيارة بوزن يقارب 27 ألف كيلوجرام أمام حشد من الجماهير التي صفقت له في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية المصرية.

وتابع كابونجا لتلفزيون رويترز «أنا اسمي أشرف محروس الشهير بأشرف كابونجا، مواليد الإسماعيلية، عندي 44 سنة، حاصل على ست شهادة موسوعة جينيس كأقوى رجل في العالم. المحاولة دي إن شاء الله السابعة. أنا أساسا لاعب كونج فو، ماي تاي، شودو كاي، كيك وان، كيك بوكس، جودو، وكنت مدرب في كلية ضباط الاحتياط».

وأكمل: «أنا سحبت 20 سيارة لمسافة 10 متر. المفروض كانت تبقى خمسة متر لكن سحبتهم لعشرة متر، فضل من ربنا. شديت 20 عربية، أقل عربية 1200 كيلو إلى 1650 كيلو».

واستطرد: «أكتر واحد سحب عربيات كان هو البطل العملاق كيفن فاست من كندا، سحب 15 عربية. العربية الواحدة وزنها كان يقارب 850 إلى 900 كيلو. وأنا سحبت النهاردة 20 عربية، أقل عربية فيها 1200 كيلو».

وسجل كابونجا اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية سابقاً بفعاليات منها «أثقل قطار يُجرّ بالأسنان» و«أثقل قاطرة تُجرّ» و«أكبر عدد من البيض النيء يُكسر ويُؤكل في 30 ثانية» وغيرها.

وحصل كابونجا على لقبه لمهارته في كرة القدم، وأطلقه عليه أصدقاؤه نسبة للاعب نادي الزمالك السابق من جمهورية الكونجو كابونجو كاسونجو.