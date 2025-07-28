فيروز تلقي النظرة الأخيرة على «زياد».. صور الوداع على وقع «أنا الأم الحزينة»

ودّع لبنان اليوم (الاثنين) فنانه المسرحي والموسيقي الكبير زياد الرحباني الذي توفي السبت عن 69 عاماً، ونُقل نعشه من أحد مستشفيات بيروت إلى الكنيسة التي تقام فيها مراسم دفنه في منطقة جبلية شمال شرق بيروت حيث بدأت والدته الفنانة فيروز وأفراد العائلة يتلقون التعازي.

ووصلت فيروز (90 عاماً) إلى الكنيسة بعد وقت قصير من وضع النعش في وسطها، وكانت تغطي رأسها بوشاح أسود شفاف، وتضع نظارتين سوداوين.

وأمسكت ابنتها ريما بيدها خلال دخولها إلى الكنيسة، على وقع «أنا الأم الحزينة» المسجلة بصوتها.

وجلست فيروز على المقعد الأمامي أمام النعش، ثم طُلب من الجميع الخروج من الكنيسة لترك الفنانة بخصوصية أمام الجثمان.

وبعد نحو 20 دقيقة، انضمت مع كريمتها إلى أفراد العائلة والمقربين في قاعة الاستقبال التابعة للكنيسة حيث شاركت في تقبّل التعازي، وكانت تكتّف يديها وتشكر المعزّين بصمت محنية رأسها.

ووصل الجثمان إلى بكفيا بعد محطة قصيرة في شارع الأخوين رحباني في بلدته الساحلية انطلياس، حيث كان العشرات في استقباله.

وعلى الطريق من أنطلياس إلى بكفيا، رُفعت لافتات عليها صورة زياد وعبارات مستوحاة من أعماله.

وكان أكثر من 1000 من محبيه تجمّعوا منذ ساعات الصباح الأولى أمام مستشفى «بي أم جي» في بيروت لمواكبة نقل جثمانه.

وأحضر كثيرون من هؤلاء وروداً بيضاء وحمراء وباقات أزهار، وحمل عدد منهم صوراً للرحباني كُتب على بعضها «بَلا وَلا شي...بحبّك»، في إشارة إلى عنوان إحدى أغنياته.

وصدحت ألحان الراحل وصوته عبر سيارات كانت تمر في الشارع، ثم تحلقت مجموعة من المشاركين راحوا ينشدون أغنيات الراحل ومنها «لأول مرة ما منكون سوا»، باكورة ألحانه لوالدته فيروز.