الداخلية الكويتية: ضبط فنانة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي

تمكن قطاع الأمن الجنائي الكويتي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط فنانة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة آفة المخدرات.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من عمليات البحث والتحري التي تنفذها الإدارة، حيث تم الاشتباه بالمتهمة بعد التوصل لمعلومات تفيد بحيازتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وبناءً عليه ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، تم ضبطها والعثور بحوزتها على كمية من مادة الماريجوانا ومادة الكوكايين، إضافة إلى مؤثرات عقلية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها إلى جهة الاختصاص.

وتؤكد وزارة الداخلية الكويتية أن حملات مكافحة المخدرات مستمرة بكل حزم، في إطار نهج أمني صارم يستهدف رصد وتعقب كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن المجتمع من خلال التعامل مع المواد المخدرة، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات تساهم في حماية الوطن وصون أمنه.