«الهضبة» عمرو دياب وسط الآلاف في القرية العالمية

استضافت القرية العالمية في دبي أسطورة الغناء العربي «الهضبة» عمرو دياب في حفل غنائي مبهر من إنتاج «روتانا»، وهو يعتبر الظهور الثالث للهضبة على مسرح القرية العالمية.

وأدّى النجم عمرو دياب وفرقتُه الموسيقية المرموقة مجموعة من أشهر أغانيه مثل «تملي معاك»، و«حبيبي يا نور العين»، و«العالم الله»، و«قمرين» و«مقدرش أنا». كما أمتع الحضور بمجموعة من أحدث إصداراته مثل «ده لو اتساب»، و«يا أجمل عيون»، و«إنت الحظ»، و«وياه»، و«شكراً – من هنا لبُكرة»، و«يا قمر»، ليختتم الحفل بأغنية «وغلوتك» وسط عرض ساحر من المؤثرات الضوئية، والألعاب النارية، ونثرات قصاصات الكونفتّي.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، وترك ذكريات جميلة لمحبّي «الهضبة»، الذين تفاعلوا معه في كل لحظة من لحظات الأمسية الغنائية. عكس الحفل المكانة المرموقة التي يتمتّع بها عمرو دياب كأحد أبرز وأكثر النجوم شهرةً ومحبةً في الوطن العربي، بفضل حضوره المتميز، وصوته العذب، ونوستالجيا الحنين التي توفّرها حفلاته لجمهوره من أجيال مختلفة.

ويُعد الحفل جزءاً من سلسلة الحفلات الموسيقية التي تقدمها القرية العالمية ضمن فعاليات موسمها الـ29، والتي شهدت تفاعلاً جماهيرياً كبيراً من الضيوف من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول الخليج ومختلف أنحاء العالم.