نقابة الفنانين السورية تمنح عضويتها الشرفية لفضل شاكر وأصالة ومالك جندلي وأحمد القسيم

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قرارات جديدة تمثلت في توقيع نقيب الفنانين مازن الناطور، وسط ترحيب واسع من الفنانين، عن منح عضوية شرفية لأربعة فنانين بارزين، تقديرا لمسيرتهم الفنية الطويلة ومواقفهم الإنسانية المشرفة تجاه وطنهم وأبنائه، وشملت القائمة الفنانة السورية أصالة نصري، الفنان اللبناني فضل شاكر، الموسيقار السوري العالمي مالك جندلي، والفنان الشعبي أحمد القسيم.



وجاء في القرار الرسمي الصادر عن النقابة، والموقع من نقيب الفنانين، الفنان والمنتج مازن الناطور، أن هذا التكريم يستند إلى أحكام القانون رقم 40 لعام 2019 والنظام الداخلي للنقابة، وقرار مجلس النقابة في جلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 2025.

حماسة وتقدير

في هذا الصدد، أعربت النجمة السورية أصالة نصري، التي كانت قد واجهت سابقا خلافات مع النقابة، عن سعادتها بهذا التكريم، مبادرة عبر حسابها على منصة "إكس" بنشر رسالة شكر على هذه الثقة والمحبة التي وضعتها النقابة في شخصها مؤكدة: "شكرا جزيلا لنقيب الفنانين السوريين مازن الناطور على تقديركم ومحبتكم، ومن كل قلبي بتمنّى كون بينكم قريب."

أما فضل شاكر، فعبر من جهته عن امتنانه بهذا القرار، ناشرا عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "شكرا أستاذ مازن، وشكرا للشعب السوري العظيم، محبتكم وسام وشرف بقلبي، الله يسعد قلبكم."

من جهته، شارك الموسيقار العالمي مالك جندلي، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية والشهير بأعماله التي تحاكي التراث الحضاري لسورية الخبر مع جمهوره عبر خاصية "الستوري" على موقع "الإنستغرام" مرفقا بملصق متحرك لكلمة "شكراً لكم"، في إشارة واضحة إلى امتنانه الكبير وسعادته وبهذا التتويج.

في الجهة المقابلة، تحمس جمهور الفنان الشعبي أحمد القسيم، الذي عرف سفيرا للأغنية الحورانية في جنوب سورية، لهذا القرار الجديد على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه تتويج لمسيرة القسيم الفنية الرائدة في المجال وتجربته المتميزة في نقل الأغنية الشعبية من بوتقة المحلية في سورية إلى مستويات العالمية مؤخرا عبر أغنيته الأكثر شهرة "ارفع راسك فوق إنت سوري حر" التي اكتسحت الفضاءات الاجتماعية لتنال إعجاب الكثيرين.

ويأتي هذا القرار في سياق تغييرات داخل النقابة، حيث تم مؤخراً شطب عضوية الفنانة سلاف فواخرجي بسبب تصريحاتها المؤيدة للنظام السابق، مما يعكس توجه النقابة نحو تكريم الفنانين الذين وقفوا إلى جانب الشعب السوري في محنته. فيما يعد هذا التكريم، خطوة رمزية تعكس تقدير النقابة للفنانين الذين استخدموا فنهم كأداة للدفاع عن قضايا وطنهم وشعبهم، ويؤكد على أهمية الفن كوسيلة للتعبير عن المواقف الوطنية والإنسانية.