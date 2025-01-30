أكثر الأعمال مشاهدة في تاريخ نتفليكس.. موعد عرض «سكويد جايم 3»

تطرح «نتفليكس» في 27 يونيو المقبل الموسم الثالث والأخير من مسلسل «سكويد جايم»، كما أعلنت المنصة الأميركية الكبرى للبث التدفقي اليوم (الخميس).

وفي مقطع صغير بثته نتفليكس لعرض أعمالها المرتقبة خلال العام الجاري، يظهر الناجون من اللعبة مرتدين ملابسهم الرياضية الملطخة بالدماء وهم ينقسمون إلى مجموعتين.

ويظهر سيونغ جي هون، الشخصية الرئيسة التي يؤديها لي جونغ جاي، وهو يسحب كرة ملوّنة أخيرة من شأنها تحديد تشكيلة الفريقين لإجراء اختبار غامض.

و«سكويد جايم»، أكثر الأعمال مشاهدة في تاريخ نتفليكس، يتمحور حول أشخاص من الفئات الأكثر تهميشاً في كوريا الجنوبية يشاركون في ألعاب تقليدية للأولاد بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم. ويُقتل الخاسرون تباعاً في كل لعبة.

وطُرح الموسم الثاني من المسلسل في نهاية عام 2024، فيما بدأ عرض الموسم الأول سنة 2021.

كذلك، ستطرح نتفليكس الموسم الخامس والأخير من مسلسل «سترينجر ثينغز» الذي امتد على 10 سنوات.

وإلى جانب المسلسلات، ستعرض نتفليكس أفلاماً منتظرة، بينها «فرانكنشتاين» للمخرج الحائز جائزة أوسكار غييرمو ديل تورو، و«آر آي بي» مع النجمين بن أفليك ومات ديمون.