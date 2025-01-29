حبس فنانة مصرية 3 سنوات بتهمة التعدى على القيم الأسرية

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم، بمعاقبة الفنانة المصرية منى فاروق، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف بتهمة التعدى على المبادئ والقيم الأسرية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لـ ألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفاً، ما يؤجج من مشاعر مشاهديها وتثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة، بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" ما ذاع صيته وعظم تأثيره سلباً على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.