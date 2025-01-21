اعتقال متهم رئيسي في طعن نجم بوليوود سيف علي خان

اعتقلت الشرطة الهندية، أمس، رجلا عمره 30 عاما في مومباي بصفة متهم رئيسي في طعن نجم بوليوود سيف علي خان

وتعرض سيف علي خان، الخميس الماضي، للطعن بسكين في منزله حيث أصيب بجرح عميق بالقرب من عموده الفقري. كما أصيبت عاملة في منزل خان خلال الهجوم.

وقال ديكسيت جيدام، ضابط شرطة رفيع المستوى، إن المشتبه به من مواطني بنغلاديش، دخل الهند بشكل غير قانوني وغير اسمه من محمد شريف الإسلام شهزاد إلى بيجوي داس، وإن الأدلة الأولية تشير إلى أنه دخل منزل خان بقصد السرقة.

وأضاف جيدام أنه تم اعتقال المشتبه به في ضواحي مومباي حيث أقام لمدة 5 أو 6 أشهر.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد نشرت فيديو للحظة خروج المهاجم، ويظهر في المقطع يرتدي ملابس سوداء وشالًا برتقالي اللون، وكان غير مقنع وهو ينظر إلى الكاميرا.

وخضع سيف علي خان (54 عامًا) لعملية جراحية بعد الطعنات البالغة التي أصابت عموده الفقري والرقبة واليدين، قبل أن يُغادر المستشفى.

وأعلن أطباء أنّ حالة خان لم تعد خطيرة، وغادر المستشفى بالفعل.

وكشفت إحدى العاملات في منزل خان، أنّ المهاجم في أواخر الثلاثينيات من عمره، يحمل عصا خشبية في يد وسلاحًا يشبه الشفرة الحادة في اليد الأخرى.

وأضافت أنّه طلب "1 كرور" ويعني 10 ملايين روبية هندي، أي ما يُعادل 115 ألف دولار.

وأدى الهجوم على سيف علي خان إلى صدمة في بوليوود ولسكان مومباي، ودعا كثيرون إلى تحسين إجراءات الأمن.

وسيف علي خان من بين نجوم بوليوود الأكثر نجاحًا في شباك التذاكر، وهو نجل لاعب الكريكت السابق منصور علي خان باتودي والممثلة شارميلا طاغور، وهو زوج الممثلة كارينا كابور.

وفاز خان بعدة جوائز عن أدواره في السينما الهندية، من بينها سبع جوائز "فيلم فير" السينمائية. وفي عام 2010، فاز بوسام "بادما شري"، رابع أعلى جائزة مدنية هندية.