سيف علي خان... نجم بوليوود يتعرض للطعن في مومباي

تعرّض الممثل الهندي سيف علي خان لإصابات خطيرة، بعد حادثة طعن وقعت في منزله في مدينة مومباي، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأفادت شرطة مومباي لـموقع "Times of india"، بأن النجم البوليوودي، البالغ 54 عاماً، أصيب خلال شجار نشب بينه وبين شخص مجهول اقتحم منزله بعد منتصف الليل.

وأصدرت كارينا كابور خان بياناً رسمياً تطمئن فيه الجمهور حول حالة زوجها، وأكدت أنه أصيب في ذراعه أثناء الحادث، وأنه يخضع الآن لعملية جراحية في مستشفى "ليلفاتي".

وقال نيراج أوتاماني، مدير العمليات بالمستشفى، إن خان تعرض لست طعنات، منها اثنتان عميقتان، مضيفاً أن "إحدى الإصابات قريبة من العمود الفقري، وهو الآن يخضع لعملية جراحية تحت إشراف فريق من الأطباء المتخصصين".

وفي الوقت نفسه، بدأت الشرطة تحقيقاتها في الحادث، وقال ديكشيت جيدام، نائب مفوض شرطة مومباي، إن "شخصاً مجهولاً دخل منزل الممثل، ونشب بينهما جدال أدى إلى وقوع الحادث".

وفي بيان صدر، صباح اليوم، طلب فريق الممثل من المعجبين ووسائل الإعلام احترام خصوصيته، مؤكدين أن "الأمر قيد التحقيق الشرطي، وسنوافيكم بالمستجدات حول الوضع قريباً".

تُعد هذه الحادثة صدمة لمحبي سيف علي خان، المعروف بكونه أحد أبرز نجوم السينما الهندية وصاحب مسيرة فنية حافلة.