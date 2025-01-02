وفاة الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد

نعى الوسط الفني في الكويت ، اليوم، الفنان عبدالعزيز الحداد، والذي توفي عن عمر 75 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان الحداد تعرض لجلطة في أواخر شهر أبريل من العام الماضي، دخل على إثرها في غيبوبة، قبل أن يفارق الحياة اليوم.

ولد الفنان الحداد في الكويت عام 1950، وتخرج في كلية الهندسة الميكانيكية عام 1977، وكان انخرط في التمثيل حينها.



بدايته الفنية كانت بالظهور في مسرحية (حظها يكسر الصخر) عام 1963، ليقوم بعد ذلك بالاشتراك في أكثر من عمل فني تلفزيوني ومسرحي وسينمائي، سواء بالتأليف أو الإخراج أو التمثيل.

ومن المسلسلات التي شارك فيها، مسلسل "الإخوة الثلاثة" عام 1978، ومسلسل "دموع وفرح" عام 2020، إضافة إلى نحو 30 مسلسلًا تلفزيونيًّا آخر.