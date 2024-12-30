وفاة الفنان المصري أحمد عدوية

غيب الموت الفنان المصري أحمد عدوية عن عمر يناهز الـ 79 وذلك بعد صراع مع المرض.

وبدأ عدوية مسيرته في سبعينيات القرن الماضي، وقدم العديد من الأغاني الشعبية الناجحة، من بينها: "سلامتها أم حسن"، و"راحوا الحبايب"، و"زحمة يا دنيا زحمة".

وبسبب نجاحه الغنائي، بدأت مسيرته كممثل، بعدما ظهر في أكثر من عمل سينمائي خلال السبعينيات والثمانينات، ومن بين تلك الأفلام "المتسول" و "مخيمر دايما جاهز".

لكنه في منتصف ثمانينات القرن الماضي تعرض لحادث، تسبب في ابتعاده عن الوسط الفني لفترات طويلة، قبل أن يعود ببعض الأغاني خلال السنوات الأخيرة.