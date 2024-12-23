بالصور.. الشامي يشعل القرية العالمية منذ بداية الحفل حتى نهايته

استضافت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، حفلاً أحياه النجم السوري الشامي على المسرح الرئيسي.



وتفاعل الفنان مع ضيوف الوجهة في أمسية غنائية قدّمت بدعم من «روتانا،» تألق خلالها بمجموعة من أشهر أغنياته التي نالت إعجاب الحضور على اختلاف أعمارهم، وسُمِعَ صداها في جميع أرجاء القرية العالمية.

وأبهر الشامي الجمهور بأدائه وحضوره الطاغي، تحوّل الحفل إلى تجربة جمعت الضيوف من جميع أنحاء الإمارات احتفالاً بموسيقاه.

وأبدع النجم السوري الشاب، منذ بداية الحفل حتى نهايته، في تقديم مجموعة من أروع أغانيه وسط أجواء احتفالية صاخبة.

وتميّز الحفل كعلامة فارقة ضمن فعّاليات الموسم الـ29 للقرية العالمية المعروف بعروضه ذات المستوى العالمي، بما فيها السلسلة المتميزة من الحفلات الغنائية، والتي تعكس التزام الوجهة بتقديم «عالم أكثر روعة».