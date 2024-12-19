تعرض الفنانة شهيرة للاختناق

كشفت الفنانة المعتزلة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين عن تعرضها للاختناق بسبب "فص ثوم".

وروت ما حصل معها عبر حسابها الشخصي في فيس بوك مساء أمس، حيث حذرت الناس من المرور بنفس التجربة، موضحة أن مساعدتها في المنزل نصحتها ببلع فص من الثوم يومياً لتقوية المناعة، وهو ما قامت به لتفاجأ بما لم يخطر على بال.

وقالت شهيرة: "النهاردة التومة كانت كبيرة فقسمتها نصين وبلعت نص وهنا الموضوع، فجأة لقيت نص التومة دي وقفت ما بين الحلق والبلعوم"، مؤكدة أنها حاولت حل المشكلة بشرب كمية من المياه ومشروبات ساخنة علّ فص الثوم يتحرك لكن من دون فائدة.

كما أضافت أنها انزعجت مما تعرضت له، خاصة أنها كانت بمفردها في المنزل، من دون أن تدري كيف تحل الأمر، مشددة على أنها كانت تشعر بالألم و"خنقة لمدة أكتر من نصف ساعة".

كذلك أردفت: "شعرت برغبة في التقيؤ وهنا تحركت الثومة ونزلت إلى المعدة".

وختمت قائلة: "طبعاً مكانها لسه فيه ألم من كثرة محاولات البلع الفاشلة".