عائلة السادات تهاجم محمد رمضان بسبب "برج الثور"

بعد تقليده الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، في فيديو كليب أغنيته الجديدة "برج الثور"، أشعل محمد رمضان غضب أسرة الرئيس الراحل

فقد شنت عائلة السادات هجوما لاذعاً على الفنان المصري، مؤكدة أن الاستهزاء برموز مصر بهذه الطريقة مرفوض نهائيا.

كما طالبت التحقيق مع رمضان، مؤكدة أن السادات خط أحمر، وأضافت قائلة "لن نسكت على هذا الهراء مهما كان من ارتكبه".

فيما قال كريم السادات، عضو مجلس النواب، وأحد أفراد عائلة الرئيس الراحل خلال مداخلة هاتفية على فضائية محلية إن "رمضان فنان ولديه جمهوره وأعماله الناجحة، لكن ما يفعله غير مقبول".

كما أضاف متسائلًا: "لماذا تُقلد الرئيس السادات بطل الحرب والسلام بصورة غير مقبولة، لماذا تستهزئ برموز مصر بهذه الصورة؟".

ودعاه إلى الابتعاد عن رموز البلاد الوطنية والتاريخية، معتبرا أن رمضان لم يستهزئ بالزعيم الراحل فقط، لكن برمز وطني، يمجده الناس" وفق تعبيره.

كذلك شدد على أن "الزعيم الراحل حمل تاريخاً شهد به العالم أجمع"، ووجه سؤالا لرمضان قائلًا: أنت تاريخك إيه؟.

إلى ذلك، كشف أنه قدم طلب إحاطة ضد الفنان، مؤكداً أن الأمر لا يمس أسرة الرئيس الراحل فقط، لكن كل مواطن مصري.

وأكد السادات أن هذه الرموز تمثل جزءا لا يتجزأ من هوية الأمة، والحفاظ عليها يعتبر حماية للإرث الوطني ونقل القيم والمبادئ للأجيال القادمة.

وكان رمضان طرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "برج الثور"، عبر قناته الخاصة على "يوتيوب". وقلد خلال كليب الأغنية ، الطريقة الفريدة من نوعها التي كان يتحدث بها الرئيس الراحل إضافة لإمساكه بـ "البايب" وهو أحد مقتنيات السادات الشهيرة.

على الرغم من أن محمد رمضان قد خرج عشرات المرات من خلال البرامج التلفزيونية وهو يقلد الرئيس السادات، إلا أن هذه المرة لم تمر مرور الكرام، خاصة أنه قلده ضمن مشاهد فيديو كليب غنائي.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد تقدم أحد المحامين المصريين ببلاغ للنائب العام، متهما الفنان محمد رمضان باستخدام شخصية السادات بشكل تهكمي لتحقيق مكاسب شخصية، من دون مراعاة لقيمة الرئيس الراحل كأحد رموز الأمة.

من جانبه أكد محمد رمضان في تصريحات إعلامية، وأكد أنه لم يقصد الإساءة لاسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأنه من محبيه حيث إنه من الشخصيات الملهمة بحياته، واصفا إياه بأنه بطل الحرب والسلام وأحد الشخصيات الخالدة في التاريخ.

وأكد رمضان أنه تواصل مع عائلة السادات، وأن السيدة نهى السادات، ابنة الرئيس الراحل، أعربت عن إعجابها بالفيديو، نافيا أي نية للإساءة من تقليده للرئيس الراحل.

يذكر أن الفنان محمد رمضان قد طرح كليب "برج الثور" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب منذ يومين، ولم يحقق وقتها مشاهدات كبيرة، إلا أنه قد التفت إليه الجمهور بعد تقديم طلب الإحاطة والبلاغ للنائب العام، وارتفعت مشاهدات الكليب لأكثر من ضعفين خلال الساعات القليلة الماضية.