حكم بالسجن المشدد 3 سنوات على سعد الصغير

قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المشدّد 3 سنوات للمطرب الشعبي سعد الصغير، بعد إدانته في اتهامات بـ"إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين".

وكان سعد الصغير نفى أمام محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت الحكم، "تعاطيه المواد المخدرة وحيازته السجائر الإلكترونية"، وفقًا لبوابة صحيفة الأهرام الحكومية.

كان سعد الصغير قال خلال التحقيقات إنه "لم يكن يعلم بأن تلك المواد التي ضُبطت بحوزته مدرجة ضمن جدول المخدرات، لأنها تُباع في الخارج".

وأضاف: "أنا لا أجيد القراءة باللغة الإنجليزية، وكنت أعتقد أنها سجائر إلكترونية عادية"، بحسب بوابة الأهرام.

وأحالت النيابة المصرية سعد الصغير إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ذكرت سلطات الجمارك في مطار القاهرة أنها ضبطت بحوزته "9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريغوانا"، في سبتمبر الماضي.

وفي أولى جلسات محاكمته في 27 أكتوبر، قدم محامي الدفاع إلى هيئة المحكمة شهادة طبية تنفي "تعاطي موكله مواد مخدرة"، ودفع بـ"بطلان تحليل المخدرات"، قائلا إن "حيازة موكله للمواد المخدرة لا يعني بالضرورة تعاطيه لها".