وفاة الفنان المصري مصطفى فهمي

بعد تدهور حالته الصحية، توفي الفنان المصري مصطفى فهمي، فجر اليوم، عن عمر يناهز 82 عاما.

وذكرت مواقع صحافية مصرية أن الراحل توفي رغم محاولة إنقاذه ونقله إلى المستشفى.

وكان الراحل قد أجرى عملية جراحية دقيقة في المخ، بأحد مستشفيات الشيخ زايد في أغسطس الماضي، وذلك بعد أن عانى من مشاكل صحية مفاجئة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً، بإزالة ورم فى المخ نتج عن تعرضة لجلطة فى المخ.

ثم شهدت حالته استقرارا رغم أنه كان يعاني من ثقل باللسان وصعوبة في الحركة.

يشار إلى أن الفنان الذي قدم أكثر من 100 عمل، في السينما والدراما منها: حياة الجوهري ومعالي الوزيرة وبابلو وأهل الكهف والسرب والوديعة والذئاب وقصة الأمس وغيرهم، ولد في أغسطس 1942.

يشار إلى أن الفنان الراحل مصطفى فهمي درس في المعهد العالي للسينما في القاهرة وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، ودخل مجال التمثيل صدفة، حيث بدأ مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم أميرة حبي أنا عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي.

ومن آخر أعمال مصطفي فهمي في السينما، فيلمي "أهل الكهف" و"السرب".