قصة صورة أشعلت غضب ياسمين عبد العزيز

عبّرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، من خلال خاصية القصص عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" عن غضبها من خبر يزعم لقاءها بطليقها الفنان أحمد العوضي.

وشاركت ياسمين صورة لخبر نشره أحد المواقع الإلكترونية أخيراً، بعنوان " تفتكر صدفة ولا ميعاد؟.. أحدث ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في نفس الكافية".

وعلقت النجمة المصرية على العنوان المشار إليه في الصورة، بالقول: "من المهم دائماً التحقق من الأخبار والمعلومات قبل نشرها لضمان الدقة والمصداقية"، وأضافت "إيموجي" غاضب لتعليقها.

وتحضر ياسمين خلال المرحلة الحالية، لمسلسل من بطولتها، بعنوان مبدئي "وتقابل حبيب"، سيكون على قائمة العروض التلفزيونية من المسلسلات المصرية، في موسم دراما رمضان 2025.