استقال من جوجل وفاز بجائزة نوبل للفيزياء.. جيفري هينتون: إنني مذهول

فاز الأميركي جون هوبفيلد، والبريطاني - الكندي جيفري هينتون اليوم (الثلاثاء) بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2024، عن أبحاثهما في مجال «التعلم الآلي» المستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقالت اللجنة السويدية القائمة على هذه الجوائز في بيان الإعلان عن الفائزين في ستوكهولم «لقد استخدم كلا الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام أدوات الفيزياء لتطوير أساليب تشكّل أساس أنظمة التعلم الآلي القوية اليوم».

وحصل هوبفيلد (91 عاماً)، الأستاذ في جامعة برينستون المرموقة، وهينتون (76 عاماً)، وهو أستاذ في جامعة تورنتو في كندا يُصنف من مؤسسي الذكاء الاصطناعي، على الجائزة تقديراً لـ«اكتشافاتهما واختراعاتهما الأساسية التي تتيح التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية». وكانا يعملان على هذا الموضوع منذ الثمانينات.

وقال هينتون عبر الهاتف في كلمة للمؤتمر الصحافي الذي تم خلاله إعلان الفائزين «إنني مذهول، لم أكن أتخيل أن يحدث هذا»

وكان هينتون، وهو من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي، قد استقال من «جوجل» في عام 2023 وقال إنه فعل ذلك ليتحدث بحرية عن مخاطر التكنولوجيا، بعد أن أدرك أن أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تصبح أكثر ذكاء من البشر في وقت أقرب بكثير مما توقعه هو وخبراء آخرون.

وعندما سُئل عن أداته المفضلة في مجال الذكاء الاصطناعي، اعترف بأنه مولع باستخدام «تشات جي بي تي»، رغم إقراره بأنه كان قلقاً بشأن الآثار المترتبة على هذه التكنولوجيا.

وأضاف هينتون «في الظروف نفسها، كنت سأفعل الشيء نفسه (على صعيد البحوث). لكنني أخشى أن النتيجة الإجمالية لكل هذا ستكون أنظمة أكثر ذكاءً منا وينتهي المطاف بسيطرتها علينا».

وشددت لجنة نوبل على أنه بفضل عمل هذين الباحثين الفائزين، باتت لدى البشرية أداة جديدة في صندوق أدواتها «يمكننا أن نختار استخدامها لأغراض جيدة».

وستعتمد كيفية استخدام هذا العمل في المستقبل «على الطريقة التي نختار بها نحن البشر استخدام هذه الأدوات المذهلة بقوّتها، والموجودة بالفعل في جوانب كثيرة من حياتنا».

وتُمنح جوائز نوبل، منذ عام 1901، للأشخاص الذين عملوا «من أجل مصلحة الإنسانية»، وفقاً لرغبة مبتكرها، المخترع السويدي ألفريد نوبل.

ومن المقرر منح جائزة نوبل في الكيمياء الأربعاء، قبل تسليم جائزة نوبل في الآداب الخميس، وصولاً إلى نوبل السلام الجمعة في أوسلو. ومن المقرر تسليم جائزة نوبل في الاقتصاد، التي مُنحت لأول مرة عام 1969، الاثنين المقبل.

وينال الحائز جائزة نوبل 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1,07 مليون دولار).