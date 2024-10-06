واجه كل تحدٍ بابتسامة ومات عن 28 عاماً.. العالم يودع أكبر المصابين بالشيخوخة المبكرة

عن 28 عاماً، توفي الإيطالي سامي باسو الذي كان يعاني مرض الشيخوخة المبكرة المعروف بمتلازمة هاتشينسون - غيلفورد، كما أفاد اليوم (الأحد) مسؤولون أشادوا بشجاعته في كفاحه ضد المرض.

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أن باسو هو الأكبر سناً بين المصابين بهذا المرض في العالم، إذ يبلغ متوسط العمر المتوقع لمن يعانيه عند الولادة نحو 13 عاماً.

وفارق سامي باسو الحياة مساء السبت بعدما شعر بتوعك أثناء تناوله الطعام مع عدد من الأصدقاء في أحد المطاعم، بحسب تقارير إعلامية.

واعتبرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في منشور على منصة «إكس» أن «سامي باسو كان مثالاً استثنائياً للشجاعة والإيمان والروح الإيجابية.. إذ واجه كل تحدٍ بابتسامة، وأثبت أن قوة الروح يمكنها التغلب على كل العقبات».

ورأت أن «التزامه (المشاركة) في الأبحاث المتعلقة بمرض الشيخوخة المبكرة وقدرته على إلهام الآخرين سيبقيان إلى الأبد نموذجاً يحتذى به».

وكان سامي باسو المولود في الأول من ديسمبر 1995 في شمال إيطاليا، التحق بجامعة بادوفا، وفي عام 2021 تخصص في علم الأحياء الجزيئي بأطروحة تهدف إلى توضيح العلاقة بين الالتهابات والشيخوخة المبكرة، بحسب صحيفة «لا ريبوبليكا».

وكان باسو نشطاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وتجاوز عدد متابعيه على «إنستغرام» 70 ألفاً.