عن 29 عاماً.. رحيل نجمة سمراء دخلت التاريخ ولمست قصتها القلوب

توفيت عن 29 عاماً نجمة الباليه ميكايلا دي برينس التي أصبحت يتيمة خلال الحرب الأهلية في سيراليون، وتبنتها عائلة في الولايات المتحدة، كما أُعلن أمس (الجمعة) عبر «إنستغرام».

وذكرت صفحة الفنانة عبر «إنستغرام»: «بقلوب مثقلة علمنا بوفاة نجمة الباليه ميكايلا مابينتي دي برينس التي لمست موهبتها الفنية قلوب كثيرين، وألهمت روحها آخرين، وتركت بصمة لا تمحى في عالم الباليه وخارجه».

وأعربت فرقة باليه بوسطن أيضاً عن «حبها ودعمها لعائلة ميكايلا مابينتي دي برينس.. الشخص المذهل والراقصة التي سنفتقدها جميعاً».

ودخلت دي برينس التاريخ عندما أصبحت أصغر راقصة رئيسية في مسرح هارلم للرقص (في نيويورك)، قبل أن تنتقل إلى هولندا لترقص مع فرقة الباليه الوطنية الهولندية، ثم تبدأ مسيرتها المهنية مع فرقة بوسطن باليه بالعودة إلى الولايات المتحدة حيث واصلت عروضها في استقطاب.

وكانت الشابة موضوع فيلم وثائقي بعنوان «فيرست بوزيشن» للمخرج بيس كارغمان عام 2012.

وفي مارس 2018، أعلنت النجمة الأميركية مادونا عن إنتاج فيلم روائي طويل مستوحى من قصة ميكايلا دي برينس. وكان من المقرر أن يكون الفيلم الذي لم ير النور قط، مقتبساً من كتاب السيرة الذاتية «تايكينغ فلايت» الذي نُشر عام 2014.

وأصبحت الراقصة التي تعاني من البهاق - وهو مرض يسبب تصبغ الجلد - يتيمة خلال الحرب الأهلية في سيراليون (1991-2002) وتم اصطحابها إلى دار للأيتام في بلدها وتبناها زوجان أميركيان.

وبعد أن أصبحت راقصة محترفة، انضمت إلى فرقة باليه جوبورغ، وهي فرقة باليه في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، قبل السفر إلى هولندا والعودة إلى الولايات المتحدة.