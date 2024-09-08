نجاة محمد سامي وزوجته النجمة مي عمر من حادث مروع.. "صور"

نجا المخرج المصري محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر من حادث سير وقع مساء أمس، بالقرب من منطقة وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر.

حيث فوجئ محمد سامي بفتاة تصدم سيارته بسيارتها من الخلف.

وقالت مواقع مصرية إن سيارة تقودها فتاة شابة اصطدمت بسيارة محمد سامي، الذي لم يتعرض لأي إصابات، كما لم يحرر محضراً ضد الفتاة المتسببة في الحادث حرصاً منه على مستقبلها لصغر سنها.

الصورة نقلاً عن موقع "القاهرة 24".

وكتب والد محمد سامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلًا: "للهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة على ما أكرمتنا به، الحمد لله ابني المخرج محمد سامي وزوجته الجميلة مي عمر بخير".