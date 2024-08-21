رسائل محبة لرزيقة طارش: خطاك الشر أم سيف

رسائل محبة فاضت بها وسائل التواصل الاجتماعي عقب إعلان خبر تعرض الفنانة الاماراتية الكبيرة رزيقة طارش لوعكة صحية، دخلت على أثرها إلى غرفة العناية المركزة. وحرص رواد مواقع التواصل على الدعاء للفنانة القديرة بالشفاء العاجل.

ونشر الفنان الدكتور حبيب غلوم عبر حسابه على "انستغرام"، صورة للفنانة، معلقا: "نسأل الله تعالى أن يشفي أم سيف الفنانة القديرة رزيقة طارش. دعواتكم لها بالشفاء العاجل". ووجد المنشور تفاعلا كبيرا من الجمهور ومن نجوم الفن الإماراتي والخليجي والعربي، منهم الفنانين: محمد المازم، وهدى حسين، وأريام، وفخرية خميس، وإبراهيم الزدجالي، وميس كمر، وفادي صبيح. والإعلامي إسماعيل الشيباني، والتشكيليين الدكتور محمد يوسف وجلال لقمان. والمدربة الدكتورة عائشة البوسميط وغيرهم.

وتعد طارش من رائدات الإعلام في دولة الامارات، حيث بدأت مسيرتها الفنية كإعلامية من خلال العمل في إذاعة أبوظبي في عام 1969، ثم اتجهت في فترة السبعينيات إلى التلفزيون، وشاركت في العديد من المسلسلات المتميزة من أبرزها: «حظ يا نصيب» و«حاير طاير» و«طماشة» و«سعيد الحظ» و«القياضة»، كما أن دورها «ميثا» في المسلسل الشهير «أشحفان» لا يزال محفوراً في ذاكرة الجمهور حتى الآن.