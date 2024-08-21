شيرين عبد الوهاب توجه رسالة عاجلة إلى الجمهور



وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بيانا إلى جمهورها بخصوص ظهورها مستقبلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب استئناف نشاطها الفني.

وحذرت شيرين في بيانا عبر حساباتها الجديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، جمهورها من التعامل مع أي محتوى ينشر عبر حساباتها الرسمية القديمة، وعبر قناتها القديمة عبر موقع "يوتيوب"، لأنها لم تعد تحت سيطرتها، وهناك نزاع قضائي قائم حولها في الوقت الحالي.

وأكدت شيرين على أن "أي أغاني أو محتوى ينشر على هذه الحسابات، مثل أغنية "بتمنى انساك" "اللي يقابل حبيبي" "هنحتفل" والأغاني الجديدة القادمة التي من المقرر نشرها مستقبلا، ليس لها علاقة بها".

ودعت جمهورها إلى "عدم تصديق أي محتوى ينشر على هذه الحسابات، مؤكدة أنها لا تمتلك السيطرة عليها وأن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني".

وكان خلاف بدأ بين الفنانة المصرية مع الشركة التي تدير قناتها السابقة في موقع "يوتيوب"، وحسابيها الرسميين اللذين يحملان الاسم ذاته "sherine" على "فيس بوك"، و"إنستغرام"، إلى جانب نزاعها مع شركة "روتانا"، وإعلانها عن انتهاء العقد الذي كان يلزمها بالعمل معهم، الأمر الذي نفته الشركة لاحقا لذلك، واتجهت للقضاء.