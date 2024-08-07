وجّه لكمةً إلى رئيسة الوزراء الدنماركية.. السجن ثم الترحيل لبولندي في كوبنهاغن

صدر حكم بحق بولندي بالسجن أربعة أشهر بتهمة الاعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم، مضيفة أنه سيتم ترحيله من البلاد.

ووجهت اتهامات للرجل (39 عاماً) الذي لم تكشف هويته بلكم كتف فريدريكسن الأيمن بقبضة يده، ما أفقدها توازنها، إلا أنها لم تسقط، وعانت من إصابة جراء ذلك.

وأوردت قناتا «دي آر» و «تي في 2» الدنماركيتان أن محكمة كوبنهاغن الجزئية أصدرت الحكم.

وقال القاضي جاكوب شيرفيغ في نهاية المحاكمة التي استمرت يومين «أنت مذنب بضرب رئيسة الوزراء على كتفها الأيمن».

كما مُنع المهاجم الذي يقيم في الدنمارك منذ خمس سنوات، بمجرد ترحيله بعد الانتهاء من قضاء عقوبته، من العودة لمدة ست سنوات إلى الدولة الإسكندنافية.

وتولت فريدريكسن (46 عاماً) منصبها للمرة الأولى في 2019 وأصبحت رئيسة الوزراء الأصغر سناً في تاريخ الدنمارك. وهي حالياً في ولايتها الثانية بعد فوزها في الانتخابات العامة لـ2022.

ووقع الاعتداء قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، ما دفع رئيسة الوزراء إلى إلغاء برنامجها. كما أنها لم تشارك في نهاية الحملة لأنها كانت «مضطربة بعد الحادث».

وأثار الاعتداء موجة تنديد واسعة داخل الدنمارك وخارجها.