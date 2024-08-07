عمرو دياب يبدى إعجابه بأداء مغنية سورية

نشرت المغنية السورية شيرين سايس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، مقطع فيديو جمعها بالفنان المصري عمرو دياب، وهو يستمع لأدائها لأغنيته "يا أجمل عيون"، وحقق الفيديو انتشاراً واسعاً على منصات التواصل، ودفع المتابعين للبحث عنها.

وبدا "الهضبة" معجبا بأداء شيرين للأغنية، وكتب المغنية السورية، تعليقا على الفيديو قالت فيه: "عمرو دياب شكراً على كلامك الغالي على قلبي.. شهادة بعتز فيها".

وشارك الشاعر المصري بهاء الدين محمد الفيديو عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وعلق عليه بالقول: "لما الهضبة يعجب بصوت يبقى تم اعتماده"، كما نشر صورة تجمعه بالمغنية السورية التي احترفت الغناء منذ العام 2010، وكتب أيضاً: "انتظروا شيرين سايس قريباً".

وأصدرت شيرين أول أغانيها الخاصة "أنا لو فيي" في 2013، وفي العام ذاته شاركت ببرنامج المواهب الغنائية "The Winner Is".

