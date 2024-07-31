محمد رمضان يوجه رساله إلى جمهوره في لبنان

نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الشخصي الموثق بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، مقطع فيديو أكد من خلاله أن حفله المقرر إقامته في بيروت، خلال الشهر المقبل، لازال قائماً.

وقال رمضان من خلال المقطع "جمهوري اللبناني وصلني كم اعتذارات النجوم العرب عن حفلاتهم في بيروت نظراً للأوضاع وكلمني المسئولون عن الحفل قلت لهم الحفلة قائمة متلغتش".

واستكمل: "إن شاء الله موجود معاكم يوم 17 أغسطس، ولو قفلوا الخطوط الجوية هجيلكوا بالخطوط البحرية".