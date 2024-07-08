وفاة صاحب جائزة نوبل في الطب.. العالم بنغت سامويلسون

توفي السويدي بنغت سامويلسون، الحائز جائزة نوبل في الطب عام 1982، عن 90 عاماً، كما أفاد معهد كارولينسكا.

وفي عام 1982، حصل بينغت سامويلسون، مع مواطنه سوني بيرغستروم والبريطاني جون فاين، على الجائزة المرموقة لعملهم على البروستاغلاندين، وهي مكوّنات كيميائية حيوية تؤثر على تخثر الدم وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، والتفاعلات التحسسية وغيرها من الظواهر الفيزيولوجية لدى الثدييات.

وشكّل عمله أساساً لتطوير أدوية مضادة للالتهابات والحساسية والزرق وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتلقّى عالم الكيمياء الحيوية، المولود عام 1934 في هالمستاد بجنوب غرب السويد، تدريبه في جامعة لوند (جنوب) وفي معهد كارولينسكا بضواحي ستوكهولم. كما أكمل سنة من البحث في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة. ولدى بينغت سامويلسون ثلاثة أبناء.