منفّذ عقوبات الإعدام الذي أصبح نجماً على «تيك توك».. وفاة أشهر «عشماوي» في بنغلاديش

توفي اليوم (الاثنين) عن 70 عاماً المنفّذ الأشهر لعقوبات الإعدام في بنغلاديش شاه جهان بويا الذي يُعد صاحب الرقم الأعلى في هذا المجال، إذ تولّى خلال حياته شنقَ عشرات السجناء المحكوم عليهم بالعقوبة القصوى، وأصبح في السنوات الأخيرة كاتباً ونجماً على تطبيق «تيك توك».

وحكم على بويا نفسه، وهو مقاتل ماركسي سابق، بالسجن لـ42 عاماً بتهمة قتل سائق شاحنة عام 1979 خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وخلال وجوده في الحبس الاحتياطي، لاحظ أن منفّذي أحكام الإعدام الذين يجنّدون من بين السجناء، يتلقون معاملة «من الدرجة الأولى» ويحرص زملاؤهم السجناء على إرضائهم، فما كان منه إلا أن تطوع لهذا العمل.

وفي كل مرة كان ينفّذ فيها حكم إعدام، كان يكافأ بوجبة خاصة من لحم البقر والدجاج والأرز العطري، بالإضافة إلى خفض مدة عقوبته بضعة أشهر.

وأفاد شاه جهان بويا بأنه تولى خلال حياته المهنية، شنقَ 60 محكوماً عليه، من بينهم في رأيه ثلاثة أبرياء.

أما السلطات المسؤولة عن السجون؛ فأشارت إلى أن في رصيده 26 عملية إعدام. وبعدما أدت خدماته كمنفّذ إعدامات إلى تقصير مدة عقوبته، أُطلِق سراحه العام الماضي، فأصدر كتاباً عن سيرته الذاتية أصبح من أكثر المؤلفات مبيعاً في بنغلاديش.

ووصف في هذا الكتاب بالتفصيل الطريقة التي كان يشنق بها المحكوم عليهم واللحظات الأخيرة لبعض أشهرهم، من دون الخوض في النقاش بين مؤيّدي عقوبة الإعدام ومناهضيها أو التطرق إلى نقاط ضعف القضاء في بنغلاديش.

كذلك تزوج من امرأة تصغره بـ50 عاماً، وأثار ضجة كبيرة على «تيك توك» من خلال نشره مقاطع فيديو على المنصة.

وأفادت الشرطة بأنه شعر بألم حاد في صدره صباح اليوم في منزله في هيمايتبور، إحدى ضواحي العاصمة دكا، وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى.