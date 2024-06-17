مايكل دوغلاس العجوز: «لم يعد عليك إثبات أي شيء لنفسك»

يحاول نجم هوليوود الشهير مايكل دوغلاس أن يتعامل مع التقدم في السن بهدوء.

وقال الممثل الأمريكي «79 عاما» في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «أعتقد أن الطفل الداخلي يبقى دائما. للأسف، الكسوة الخارجية تتغير بشكل كبير».

ويتم الحائز على جائزة الأوسكار عامه الثمانين في 25 سبتمبر المقبل، وقال: «لا أحاول إخفاء عمري وأنا أتحدث عنه بصراحة مع الأصدقاء والعائلة».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك جوانب إيجابية للتقدم في السن، قال دوغلاس: «لا أريد بالضرورة أن أقول إن هناك مزايا، لكن لم يعد عليك إثبات أي شيء لنفسك».

وفاز دوغلاس بجائزة الأوسكار مرتين، وهو متزوج من الممثلة البريطانية الحائزة على الأوسكار أيضا، كاثرين زيتا جونز «54 عاما»، والتي أنجبت منه طفلين.

وشوهد دوغلاس مؤخرا في المسلسل القصير «فرانكلين» على خدمة البث «أبل تي في بلاس»، حيث أدى دور بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.