معجبو تايلور سويفت يحدثون موجات زلزالية في اسكتلندا

أحدث الرقص الحماسي لعشرات الآلاف الذين حضروا حفلاتها في إدنبره عاصمة اسكتلندا موجات زلزالية.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا البريطانية أن نحو 73 ألف من محبي سويفت حضروا كل من الثلاثة حفلات التي أقيمت في استاد مورايفيلد من الجمعة حتى الأحد الماضيين وحفلات الاستقبال، مما أحدث موجات زلزالية تم تسجيلها على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجية البريطانية إن المعجبين خلال الليلة الأولى من جولة سويفت العالمية " إيراس"في المملكة المتحدة أحدثوا أكبر نشاط زلزالي، تزايد بصورة خاصة خلال الرقص على أغاني " كرول سامر" و " ريدي فوي ايت"و " شيك ات اوف".

وسجل مراقبو النشاط الزلزالي المعجبين وهو يرقصون على الموسيقى، ووصلت ذروة الحركة إلى 160 نبضة في الدقيقة خلال أغنية " ريدي فور ايت"، حيث قالت هيئة المسح إن الحشود كانت تنقل نحو 80 كيلووات من الطاقة أي ما يعادل نحو 6000 بطارية سيارة.

وتم رصد النشاط الزلزالي من الحفلات في مركزي مراقبة، والأبعد كان على بعد 6 كيلومترات.

