نورا فتحي.. إطلالة جديدة تعكس الاحتفاء بالتنوع الثقافي

أصدرت النجمة العالمية نورا فتحي أغنيتها المنفردة «نورا». وبعد رحلة فنية جذبت موسيقاها ملايين المعجبين، ومليارات المشاهدات والاستماع حول العالم، تواصل بإعنيتها الجديدة الاحتفال بالتنوع الثقافي.

تمزج نورا من خلال هذه الأغنية بين جذورها المغربية والكندية والهندية في سيمفونية ساحرة، حيث تمتزج الإيقاعات المغربية مع الألحان المعاصرة، بينما تختلط كلماتها بسلاسة بين الإنجليزية والدارجة (العربية المغربية)، لتنسج رواية نابضة بالحياة تعبّر عن هوية فتيحي نورا المتعددة، ولتكون بمثابة جسر بين الثقافات المختلفة، توحّد المستمعين في تجربة موسيقية راقصة.

تقول نورا: «لقد كان إنتاج هذه الاغنية بمثابة رحلة مذهلة بالنسبة لي فهي تعبّر عن كيفية بناء كلّ من المغرب وكندا والهند لهويتي الخاصة، وهي طريقتي لمشاركة تراثي وقصة نجاحي الشخصية مع العالم. آمل أن تلهم هذه الأغنية الجميع لاحتضان هوياتهم الفريدة والاحتفال بتنوعهم وإيجاد الفرح في خلفياتهم الثقافية.»

يرافق الأغنية إطلاق العمل المصوّر أيضاً في مشهد بصري يمزج ببراعة بين الألوان المغربية النابضة بالحياة مع الملابس المذهلة والملفتة للنظر. ومع كل حركة مصممة برشاقة، تحتفل نورا بفخر بأصولها، وتقيم نشيدًا للتنوع والوحدة الثقافية يتردد صداه مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.