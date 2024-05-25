شيماء سيف تكشف تفاصيل فقدانها 50 كيلوجرامًا من وزنها

الكثير من المفاجآت كشفت عنها الممثلة المصرية شيماء سيف في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "mbc مصر"، وأبرزها خضوعها لعملية تكميم المعدة وفقدانها حوالي 50 كيلو غرام من وزنها.

وعن تفاصيل العملية فقالت شيماء: "عملت عملية التكميم وخدت القرار وأنا عارفة أن الناس هتزعل مني علشان أنا صاحبة مقولة ليه نعمل ريجيم وأنا قدامي شيكولاته ومكرونة بشاميل بس برضه لو نفتكر أنا كنت بطلع أقول أنا الحمد لله صحتي كويسة لو صحتي حصل فيها حاجة إلا صحتي".

وأضافت: "السنة اللي فاتت رجلي بدون سابق إنذار رجلي وجعاني علشان أنا مش بقول حاجة وأنا مثلا خبيرة وأنا بقول حالتي في الزمن اللي أنا فيه وفي تجربتي اللي أنا عيشاها ورجلي وركبتي وجعوني ولما اطلع سلمة أشعر بوجع كبير في رجلي".

وأكملت شيماء وقالت: "كلمت دكتور وكان ساعتها عندي تصوير وكلمته وقولتله الأوصاف، وقالي نعمل أشعة ولما عملتها قالي لازم حالا نعمل عملية تغيير مفصل هنا أنا حسيت أني واحدة تانية وأنا بكره أخش مستشفيات وبروح لما أكون تعبانة جدا، فإنهارت واكتئبت ويسرا شافتني وعرفت أني متضايقة ورحنا لدكتور تاني وقالي انت مش محتاجة عملية انت رجلك محملاها فوق طاقتها فالجملة جت خنجر في قلبي وخدت القرار ومي كساب فتحت ليا الباب وقعدت تقولي يلا نعمل العملية وطمنتني".

وأكملت شيماء وقالت: "كلمت دكتور وكان ساعتها عندي تصوير وكلمته وقولتله الأوصاف، وقالي نعمل أشعة ولما عملتها قالي لازم حالا نعمل عملية تغيير مفصل هنا أنا حسيت أني واحدة تانية وأنا بكره أخش مستشفيات وبروح لما أكون تعبانة جدا، فإنهارت واكتئبت ويسرا شافتني وعرفت أني متضايقة ورحنا لدكتور تاني وقالي انت مش محتاجة عملية انت رجلك محملاها فوق طاقتها فالجملة جت خنجر في قلبي وخدت القرار ومي كساب فتحت ليا الباب وقعدت تقولي يلا نعمل العملية وطمنتني".

وختمت حديثها وقالت: "أنا خسيت تدريجي بس أول فترة انت بتنزل 20 كيلو مرة واحدة وبعد كده تدريجي وكل شهر 6 كيلو وده حاجة مفرحة جدا واحساس انك تنزل من 3 أرقام لرقمين ده احساس جميل وأنا خسيت دلوقت 50 كيلو".