الفنان سعد الصغير يكشف حجم ثروته

كشف الفنان المصري سعد الصغير، حجم الثروة التي اكتسبها منذ دخوله المجال الفني حتى الآن، مؤكداً أنه لا يملك سوى مليون ونصف جنيه مصري، وليس مبالغ مالية ضخمة كما يدعي البعض، وذلك كما ذكر موقع "القاهرة 24" عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وقال سعد الصغير في تصريحاته صحافية خاصة لـ"القاهرة 24": معايا مليون ونص في البنك، ومنهم 500 بتوع مراتي ومعايا كمان 200 ألف جنيه سيولة، وعندي فيلا في أكتوبر، وشقة في المهندسين.. والحمد لله ربنا كارمني وواقف جنبي ومتبني 55 طفل يتيم أنا كفيل بيهم وربنا بيكرمني عشانهم، وحريص إني أروح دار المسنين كل 15 يوماً.