بعد أكثر من 6 أعوام على زواجهما.. جاستن بيبر وزوجته بانتظار مولودهما الأول

أعلن مغني البوب الشهير، جاستن ببير، وزوجته عارضة الأزياء هيلي، أنهما في انتظار مولودهما الأول، بعد زواج دام لأكثر من 6 أعوام، وفقا لمجلة "بيبول" الأميركية.

ونشرت هيلي، البالغة من العمر 30 عاما، مقطع فيديو ومجموعة من الصور على حسابها في تطبيق "إنستغرام"، تظهر فيهم مع زوجها الكندي (27 سنة) لتعلن عن حملها بطفلهما.

وارتدت العارضة الأميركية فستانا أبيض اللون بأكمام طويلة، ووضعت وشاحا على رأسها.

كما ظهر بيبر في إحدى اللقطات مرتديا سترة سوداء وقبعة من نفس اللون، حيث كان يقوم بتصوير زوجته وهي تضع يدها على بطنها.

وكانت عارضة الأزياء الشهيرة، التي تنتمي لعائلة فنية تضم بعض النجوم الكبار، قد انتقدت في مقابلة سابقة نشرت في مجلة "GQ Hype" شائعات تحدثت عن حملها، مؤكدة أنها تعرضت لتلك الأقاويل في مناسبات عديدة بالسابق.

وأعربت وقتها عن خيبة أملها من تأخر حدوث ذلك، مضيفة: "إذا حملت بطفل ستكونون آخر من يعرف.. وذلك عن طريق الإنترنت".

وكان بيبر قد أوضح في مقابلة تلفزيونية أجراها في ديسمبر 2020، عن رغبته بإنجاب "قبيلة صغيرة" من الأطفال، مضيفا وهو يمزح: "لدرجة أن هيلي سترغب في طردهم (من المنزل)".