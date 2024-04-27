طبيب يكشف أعراض المرض الذي أصاب الفنان الراحل صلاح السعدني.. فيديو

أوضح طبيب مصري، أعراض المرض الخطير الذي أصاب الفنان الراحل صلاح السعدني، واعتبر أن غزارة الأعمال الفنية للراحل تسببت في إصابته بمرض ألزهايمر في آخر عمره.

وقال الدكتور أنور الأتربي، أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة عين شمس في القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" إن "الإنتاج الفني لصلاح السعدني كان غزيرا جدا، مما تسبب في إصابته بمرض ألزهايمر في آخر عمره".

وأضاف أن"أمراض فقد الذاكرة تكون وراءها إصابات متعددة في الأوعية الدموية المخية، ولكن نتائج العلاج حاليا أصبحت أفضل كثيرا في التقليل من شدة مرض الزهايمر".

وأشار إلى أن: "مرض الزهايمر يأتي وعمر الإنسان فوق الـ50 عاما، ولا يوجد أي حماية للمرض، مرض النسيان يأتي مثلما تأتي السحابة بالأمطار".

وأكد الأتربي: "يحدث تعفن للمخ عند حدوث مرض الزهايمر، وتكون هناك أعراض تسبق المرض تكمن في الإصابات بالأوعية الدموية المخية والجلطة المخية".

وقد عانى الفنان الراحل في أخر سنواته من مرض ألزهايمر إلى جانب مشاكل كبار السن الجسدية الشائعة، و كان سبب وفاة السعدني هو ضعف كفاءة بعض أجهزة الجسم نتيجة كبر السن ومرحلة الشيخوخة ولكنه عانى في الفترة الأخيرة من ألزهايمر، وهو مرتبط بالحالة الذهنية والإدراكية.

وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر 81 عاما، وشهدت جنازته أمس حضور عدد كبير من نجوم الفن، وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني.