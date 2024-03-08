وفاة "عندليب المغرب" المطرب عبده شريف عن 52 عاما

نعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية المطرب عبده شريف الذي توفي اليوم الجمعة في أحد مستشفيات الدار البيضاء بعد إصابته بنوبة قلبية قبل ساعات من إحياء حفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

كما نعاه عدد من الفنانين والموسيقيين داخل المغرب وخارجه من بينهم المغربية سميرة سعيد والتونسية لطيفة والسوبرانو هبة القواس عميدة المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان.

وكتب المخرج والممثل المصري عمر زهران على صفحته في فيس بوك "كانت تنتظره آلاف الجماهير اليوم في المسرح للاستماع له في حفل غنائي كبير نفذت جميع التذاكر بعد طرحها بساعات.. والآن يستعدون لتشييع جثمانه إلى القبر وتوديعه للأبد. رحم الله صديقي الغالي".

ولد شريف في 1971 واشتهر بأداء الأغاني الطربية خاصة أغاني عبد الحليم حافظ وقدم حفلات في عدد من الدول العربية من بينها مصر وأطلق عليه النقاد لقب "عندليب المغرب".