روبرت مردوخ قطب الإعلام سيتزوج للمرة السادسة في عمر الـ 92

خطب الملياردير روبرت مردوخ للمرة السادسة، بحسب تقارير.

ومن المقرر أن يتزوج رجل الأعمال /92 عاما/ إلينا زوكوفا /67 عاما/ حيث تم إرسال دعوات حفل الزفاف، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" بأن مردوخ يواعد عالمة الأحياء الجزيئية المتقاعدة منذ عدة شهور.

وتزوج قطب الإعلام، الأسترالي المولد، والذي تنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة قناة "فوكس نيوز" و"نيوز كورب"، أربع مرات من قبل. وتزوج مردوخ زوجته الأولى، مضيفة الطيران السابقة باتريشيا بوكر، في 1956 وأنجب منها بنتا تدعى برودانس.