تايلور سويفت تجني أرباحاً خيالية.. سنغافورة: نعم دفعنا للنجمة الأميركية

كشفت سنغافورة أمس الثلاثاء عن أنها أبرمت اتفاقاً دفعت بموجبه مبالغ للمغنية الأميركية تايلور سويفت، لإحياء حفلات في الدولة المدينة، وهي المحطة الوحيدة في جنوب شرق آسيا ضمن جولتها «ذي إيراس».

وفي بيان مشترك، قالت وزارة الثقافة وهيئة السياحة في سنغافورة إن السلطات عملت بشكل مباشر مع منظمي الجولة لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بهذا الحدث.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء التايلاندي سريثا تافيسين إن سنغافورة توصلت إلى اتفاق حصري مع تايلور سويفت ينص على أن تكون الدولة المدينة محطتها الوحيدة في جنوب شرق آسيا.

ورفضت سلطات سنغافورة الكشف عن المبلغ المدفوع، ولم تشر إلى ما إذا كانت قد أبرمت اتفاقاً حصرياً بحجّة مبدأ سرية العقود التجارية.

وشددت السلطات على أنه من المتوقع أن تحقق حفلات النجمة «فوائد كبيرة لاقتصاد سنغافورة».

وقال أحد المخضرمين في صناعة الترفيه لـ«وكالة فرانس برس» طالباً عدم كشف هويته، إنه «ليس من غير المعتاد طلب» عقود حصرية، لكن «لم يكن من المعتاد أن يوافق الفنانون على هذا الطلب».

ومن المقرر أن تحيي تايلور سويفت ست حفلات موسيقية بيعت تذاكرها بالكامل في استاد سنغافورة الوطني في أوائل مارس المقبل، مع توقع أن يحضر أكثر من 300 ألف متفرج.

وبعد سنغافورة، ستواصل المغنية جولتها في أوروبا. وتُقدّر أرباح هذه الجولة بمبلغ خيالي يصل إلى ملياري دولار.