صبا مبارك تثير الفضول بـ «لحظة غضب»

تتصدر النجمة صبا مبارك «البوستر» التشويقي لمسلسل لحظة غضب المنتظر عرضه في رمضان المقبل على منصة Watch It.

وأطلقت المنصة البوستر التشويقي اليوم الأحد، حيث تظهر صبا بظهرها وهي تسير وتحمل في يدها أداة فرد العجين الخشبية (النشابة) التي تستخدم في المطبخ، حيث يبدو أنها مقبلة على فعل تفرغ من خلاله غضبها باستخدام تلك الأداة.

والمسلسل بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، سارة عبدالرحمن، على قاسم، وناردين فرج، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

يشار إلى أن أحدث أعمال صبا مبارك التلفزيونية مسلسل «بين السطور» يُعرض حالياً على منصة شاهد وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة، وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، ويشارك في بطولته أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

أما أحدث أعمالها السينمائية فهو فيلم «أنف وثلاث عيون»، الذي يُعرض حالياً بدور السينما المصرية والعربية، وهو معالجة معاصرة لرواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس. وتشارك صبا في بطولته مع ظافر العابدين، أمينة خليل، سلمي أبوضيف، وجيهان الشماشرجي.