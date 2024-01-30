مذيعة تقاضي مغني بعد أن رمى ميكروفون على رأسها

قامت مذيعة الراديو الأمريكية بريانا مونيجين برفع دعوى قضائية ضد مغني الراب 50 Cent بتهمة رميه لميكروفون على رأسها أثناء حفله في صيف 2023 ، ما نتج عنه إصاباتها في رأسها.

وتقدمت مونيجين بشكوى، الخميس الماضي، في محكمة لوس أنجلوس الكبرى، اتهمت مقدمة برنامج Power 106 مغني الراب كورتيس جاكسون المعروف بـ 50 Cent، وشركته G-Unit Touring، ومالك الساحة AEG بالإهمال وتطالب بمحاكمة أمام هيئة محلفين.

وقام "فيفتي سينت" برمي الميكروفون في حفله في أغسطس الماضي بعد أن غضب من استخدامه لميكروفون لا يعمل مرتين، وعندما استلم الثالث، قام برمي الثاني على أحد العاملين، وهو ما ظهر في فيديو منشور العام الماضي.

ونسبة لدعوى بريانا، فإن الميكروفون اصطدم برأسها ومعصمها وبعد ذلك تم نقلها إلى المستشفى بسيارة إسعاف وعولجت من إصابات، بما في ذلك "ارتجاج في المخ واصابة في جبهتها وألم في معصمها الأيسر".