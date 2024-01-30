تأييد حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد

قضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 ، وتأييد حكم أول درجة.



وشهدت الجلسة الماضية، تغيب الفنانة نسرين طافش عن حضور الجلسة، وتسلمت المحكمة تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وذلك كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.



وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.



وتشير الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.



وقدم دفاع المجني عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

وتواجه طافش قضية أخرى تم تحديد أولى جلساتها بتهمة البلاغ الكاذب.. للتفاصيل اضغط الرابط.