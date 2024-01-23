تحديد موعد أولى جلسات محاكمة نسرين طافش

حددت محكمة جنح أكتوبر المصرية، جلسة 9 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب فى الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين وطالبت بتعويض مدنى مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه لا غير، وذلك كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وكانت الفنانة نسرين طافش قد تقدمت ببلاغ بقسم أول مدينة نصر ضد نشوى صفاء الدين تتهمها فيه بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض بمنطقة الريف الأوروبى الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي، بسعر أعلى من السعر الحقيقى (حسب أقوالها).

وأضاف الصحيفة المصرية أن النيابة العامة قد قامت بدورها بمولاة التحقيق في شأن الواقعة، حيث اتضح على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادي الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم، تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار حفظ المحضر المزعوم، وحيث أن ما ارتكبته الشاكية يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات المصري، حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.

وبناء عليه قضت المحكمة العليا تحديد جلسة 9 مارس للنظر في دعوى البلاغ الكاذب التي لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر.