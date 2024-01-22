إحالة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، المصرية، مساء أمس، المطربة شيرين عبدالوهاب إلى محكمة الجنح بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر، وذلك كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وحددت محكمة جنح 6 أكتوبر، أولى جلسات محاكمة المطربة في 3 فبراير المقبل.

وكشفت أوراق الدعوى التي تقدم بها صبحي جمال، محامي المنتج، أن المطربة شيرين عبدالوهاب شهرت بموكلة وتعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحافي.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المصرية قد تلقت بلاغا من المنتج يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحافي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.

وقال محامي لمنتج محمد الشاعر، إن النيابة المختصة فتحت تحقيقا قضائيا في الواقعة، واستمعت خلاله أقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير.

وأضاف في تصريحات صحافية أن النيابة طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، واستدعت شيرين عبدالوهاب، لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال موكله وتحريات المباحث الجنائية التي عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور بسبب إصابتها بكورونا.